Вашингтон, , 16:19 — REGNUM

Потоковый сервис Netflix сегодня, 16 августа, начнет показывать российский фантастический сериал «Лучше, чем люди» про андроидов. Об этом сообщил портал Kinobusiness.

Издание отмечает, что шоу будет показываться под брендом Netflix Original, компания приобрела право его эксклюзивного показа во всех странах, кроме России и Китая. Сериал будет дублирован на 25 языков мира.

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Напомним, производством шоу занималась студия Yellow, Black and White. Его премьера в России состоялась в ноябре 2018 года на Первом канале. Главные роль в сериале исполнили Паулина Андреева, Александр Кузнецов и Кирилл Полухин.

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