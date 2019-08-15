Бербанк, США, 15 августа 2019, 10:48 — REGNUM
В грядущем комикс-шоу «Кризис на бесконечных землях» на телеканале CW примут участие пятнадцать героев. Список персонажей опубликовал портал Comic Book 14 августа.
Среди них — Бэтмен, Супермен, Черная молния, камео Берта Уорда (сыгравшего Робина в сериале «Бэтмен» 1966 года), Монитор и Анти-монитор, Пария, Лойс Лейн, Бэтвумен, Супергерл, Флэш, Стрела, герои сериала «Легенда завтрашнего дня». Пока что не подтверждены, но потенциально задействованы такие персонажи, как Лекс Лютор, Предвестник и Психо-пират.
Событие «Кризис на бесконечных землях» объединит эпизоды сериалов «Стрела», «Бэтвумен», «Супергерл», «Флэш» и «Легенда завтрашнего дня». История будет основана на комикс-серии, ставшей одним из самых крупных кроссоверов (ситуаций, в которой сталкиваются герои разных произведений) во вселенной DC Comics. Премьера эпизодов события состоится осенью 2019 года.
Ранее стало известно, что роль Бэтмена исполнит актер Колин Конрой, озвучивающий героя в большинстве мультсериалов и видеоигр.
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