Лос-Анджелес, США, , 19:57 — REGNUM

В новом комиксе Marvel серии «Фантастическая четверка» выяснилось, какой супергерой сильнее силача Халка. О сюжете комикса сообщили журналисты портала ComicBookMovie 15 августа.

Халк, обычно сражающийся на стороне добра, оказывается подвержен влиянию злодея по прозвищу Хозяин Марионеток. Заколдованный супергерой вступает в драку с членом команды Фантастическая четверка Беном Гриммом, также известным как Существо.

Два гиганта сталкиваются в поединке, и Существо в последний момент наносит решающий удар, побеждая. Силы ему прибавляют позитивные высказывания его любимой жены.

Ранее издательство Marvel Comics анонсировало серию комиксов о Карнаже, враге Человека-паука. В новых выпусках графического романа будут использованы эскизы автора персонажа Марка Бэгли.

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