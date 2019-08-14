Лос-Анджелес, США, , 17:08 — REGNUM

В линейке комиксов, посвященных супергерою Marvel Карнажу, будут опубликованы оригинальные рисунки создателя персонажа Марка Бэгли. Об этом издательство Marvel Comics сообщило порталу Comic Book 13 августа.

Двадцать эскизов размещены на страницах комикс-серии Absolute Carnage. В графических романах рассказывается история Карнажа — злодея, против которого объединились Веном и Человек-паук. Сценаристом новых выпусков стал Джонни Кэйтс, а художником — Райан Стегман.

Карнаж будет пытаться добраться до всех супергероев, с которыми контактировал симбиот (паразит, завладевший телом носителя), чтобы уничтожить добро. Кейтс сравнил Карнажа с серийным убийцей, которому дали ядерную бомбу.

Карнаж был нарисован Марком Бэгли для комиксов «Удивительный Человек-паук» еще в 1991 году.

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