Бербанк, США, , 11:57 — REGNUM

Американский актёр Кевин Конрой, известный по озвучке Бэтмена в большинстве мультфильмов и видеоигр, исполнит роль Брюса Уэйна в новом проекте от канала CW. Об этом 5 августа сообщает сайт IGN.

Конрой сыграет постаревшего Бэтмена из будущего в рамках кроссовер-события «Кризис на Бесконечных землях». До этого актёр озвучивал популярного супергероя в мультсериале Batman: The Animated Series и серии игр Arkham от Rocksteady.

«Кризис на Бесконечных землях» стартует 8 декабря 2019 года с сериала «Супергёрл». Далее сюжет кроссовера будет развиваться в проектах «Бэтвумен», «Флэш», «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня». Финальный эпизод выйдет 14 января 2020 года.