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Сегодня, 15 августа 2019 года, исполняется 29 лет со дня смерти культового музыканта Виктора Цоя — лидера группы «Кино». Он погиб в возрасте 28 лет в автокатастрофе, которая произошла на трассе недалеко от латвийского города Тукумс.

Согласно официальной версии, причиной ДТП стало то, что Цой, управлявший автомобилем «Москвич-2141», заснул за рулем. Существуют также иные версии произошедшего, например, мать погибшего музыканта заявляла: она не верит в то, что её сын заснул за рулем. По её мнению, внимание Цоя от дороги могли отвлечь мысли о новом альбоме.

Также озвучивалась версия, согласно которой лидер группы «Кино» в не лучший момент решил перевернуть кассету в магнитофоне, что и стало причиной аварии. Стоит отметить, что в 2002 году гитарист «Кино» Юрий Каспарян развеял миф, согласно которому в автомобиле Цоя после аварии якобы нашли кассету с демозаписью «Черного альбома».

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Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Группа «Кино» начала записывать свою дебютную пластинку весной 1982 года. Многие поклонники и критики считают прорывом в творчестве Виктор Цоя и «Кино» альбом «Группа крови». Презентация посмертного «Черного альбома» состоялась в январе 1991 года.

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