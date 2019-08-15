Грозный, , 09:16 — REGNUM

Международный песенный фестиваль-конкурс «Орфей-2019» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева во второй раз пройдёт в городе Грозном с 15 по 17 августа. Выступления артистов состоятся в театрально-концертном зале Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе министерства культуры республики.

Конкурсная программа фестиваля включает в себя одну номинацию «Сольное исполнение» по трём возрастным категориям: 18−22 года, 23−27 лет и 28−35 лет. За гран-при фестиваля будут бороться 50 вокалистов из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые были отобраны по итогам первого этапа конкурса — приёма видеозаявок.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый международный фестиваль «Орфей» памяти прославленного российского эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева (1942−2008) прошёл в Грозном в 2018 году. Тогда в нём приняли участие певцы из 17 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Франции.