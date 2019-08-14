Лондон, , 10:06 — REGNUM

Вышел трейлер предстоящего фильма «Прошлое рождество» режиссёра Пола Фейга, в котором одну из главных ролей исполнила звезда шоу «Игра престолов» Эмилия Кларк. Ролик был опубликован 13 августа на YouTube-канале Universal Pictures.

Партнером Кларк по фильму стал Генри Голдинг. Стоит отметить, что в качестве одного из автором сценария выступила известная британская актриса Эмма Томпсон. Сюжет картины расскажет о девушке из Лондона, которая работает переодетым эльфом. В какой-то момент она встречает парня, который кажется ей чересчур идеальным.

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Напомним, зрители знают Пола Фейга по работе над такими фильмами, как «Охотники за привидениями» (2016), «Девичник в Вегасе» (2011), «Шпион» (2015) и «Копы в юбках» (2013). Он также работал над сериалами «Парки и зоны отдыха», «Офис» и «Сестра Джеки».

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