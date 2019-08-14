Пекин, , 07:25 — REGNUM

Фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева получил в Китае рейтинг 9,4, заняв первое место в списке иностранных картин. Об этом 13 августа сообщил сайт министерства культуры РФ.

Поединок Цитата из к/ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия

При этом он стал самой кассовой российской картиной в истории кинопроката страны. Глава кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин сообщил, что «Движение вверх» также заняло второе место среди спортивных фильмов в истории китайского кинорынка. Он отметил, что лента очень понравилась местным зрителям. Всего в Китае её посмотрело 2,5 млн человек, сумма кассовых сборов составила 13 млн рублей.

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Напомним, фильм «Движение вверх» вышел на большие экраны 28 декабря 2017 года. При бюджете 450 млн рублей он смог собрать в домашнем кинопрокате более 3 млрд рублей.

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