Москва, , 13:14 — REGNUM

Издательство «Звезда» локализует в России новую кооперативную квест-игру из серии Exit. Будущая новинка уже ушла в печать, сообщила компания в своей официальной группе «ВКонтакте» 12 августа.

Игра будет называться «Затонувшее сокровище». Игроки познакомятся с загадочной историей парусника «Санта-Мария». Увлекшись поиском морского клада, герои оказываются в ловушке на большой глубине. Воздуха осталось на полтора часа, и за это время нужно понять, почему корабль утонул, добыть сокровища и успеть всплыть на поверхность.

Формат квест-игры предполагает, что участники партии движутся по сюжету, разгадывая головоломки и задачи на внимание и логику, и за правильные ответы получают подсказки и победные баллы. Чем быстрее будут даны правильные ответы, тем лучше окажется финальный результат команды.

Ранее «Звезда» анонсировала выпуск новой линейки квест-игр от компании KOSMOS: две из них будут изданы в России уже в начале 2020 года.

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