Москва, , 17:12 — REGNUM

Издательство «Звезда» анонсировало выпуск двух настольных игр-квестов компании KOSMOS. Информация о новинках была опубликована в группе «Звезды» в социальной сети «ВКонтакте» 7 августа.

Новая серия игр «Adventure Games» начнется с двух частей — Monochrome Inc. и The Dungeon. Это кооперативные приключения, рассчитанные в среднем на 75 минут. Участвовать могут до 12 и до 16 человек в каждой игре. Сюжет разделен на три главы, в ходе которых участники партии ищут подсказки, разгадывают головоломки и используют окружающие их предметы, чтобы раскрыть финальную загадку истории.

В игре есть несколько концовок: решения, принимаемые игроками, влияют на ход событий.

Игры ожидаются в России уже к началу 2020 года.

Ранее «Звезда» анонсировала выпуск настольной игры Райнера Книция «Сумерки Венеции».

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