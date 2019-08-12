Ташкент, , 14:54 — REGNUM

В Ташкенте в рамках недели культурного наследия «Узбекистан — перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры» состоится показ Корана Османа и Катталангарского Корана, сообщает 12 августа издание «Подробно.uz».

Коран

Два древнейших Корана будут выставлены в управлении мусульман Узбекистана. Коран Османа — это первоисточник священной книги в переплете. Отмечается, что для того, чтобы посмотреть священную книгу в Ташкент ежегодно приезжают сотни тысяч туристов и верующих.

Отметим, Корана Османа является древнейшей сохранившейся рукописью Корана. В 1997 году ЮНЕСКО включил эту рукопись в реестр «Памяти мира». Коран хранится в медресе Муйи Муборак, входящий в ансамбль Хазрати Имама.

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