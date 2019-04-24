Коран за 4,5 млн рублей выставили на продажу в рамках KazanSummit-2019

Казань, , 20:53 — REGNUM Международная выставка халяль-продукции и услуг Russia halal expo открылась 24 апреля в рамках XI международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». По словам секретаря оргкомитета выставки Айрата Касимова, выставка стал крупнейшей за всю историю Российской Федерации Halal Expo.

Свою продукцию и услуги представили участники выставки из 13 регионов России, а также Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Индонезии, Малайзии, Узбекистана, Киргизии. На площади около 5 тыс. кв метров представлено 98 экспонентов в таких сегментах как продукты питания, одежда, финансы, туризм, образование, IT, медицина, отмечает «Интерфакс-Поволжье».

В числе экспонатов выставки — Кораны в золотом окладе с драгоценными и полудрагоценными камнями. Стоимость варьируется от 420 тыс. до 4,5 млн рублей.

«Книги заказываем в Саудовской Аравии, а оклады инкрустируем драгоценными камнями, например, изумрудами или полудрагоценными фианитами. Все покрыто толстым слоем золота 999-й пробы», — рассказал глава ювелирной компании Артем Ваньянцев изданию «Татар-информ». Цена каждого экземпляра зависит от размера книги и выбранных для обработки материалов.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 24-по 26 апреля проходит ежегодный Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», председателем которой является глава Татарии Рустам Минниханов.

В саммите примут участие более 3 тыс. человек из 30 регионов России, 50 стран. Деловая программа саммита включает в себя 50 тематических сессий, пленарное заседание, межстрановые бизнес-миссии. Традиционно в числе культурных мероприятий саммита «Россия — Исламский мир» пройдет показ мусульманской моды Modest Fashion Show. Впервые пройдет Форум индустриальных парков PARKI.

Минниханов уже провел ряд встреч с гостями саммита: с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым, с постоянным представителем РФ при Организации Исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым, с президентом Союза торговых палат и бирж Турции Рифатом Хисарджиклыоглу, с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Исламской восьмерки (D-8), в которую входят Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Египет и Нигерия, Дато Ку Джафар Ку Шаари.

Также глава республики провел встречу с Чрезвычайными и Полномочными послами государств — членов ОИС (Организация Исламского сотрудничества) в РФ: Алжира, Бенина, Буркина-Фасо, Габона, Гвинея-Бисау, Египта, Индонезии, Йемена, Туниса, Судана, Уганды. Товарооборот республики со странами-участницами ОИС составляет $1,5 млрд.

Кроме того, 24 апреля в рамках саммита открылся XV Казанский международный фестиваль мусульманского кино. В шорт-лист вошли 55 картин из разных стран мира.