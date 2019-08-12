Бербанк, США, , 11:07 — REGNUM

Супергерой Бэтмен может появиться в будущем кинокомиксе DC «Отряд самоубийц». На это намекнул режиссер фильма Джеймс Ганн в своем аккаунте Instagram 11 августа.

Stories Джеймса Ганна Instagram Джеймса Ганна

Ганн опубликовал в Stories вопрос от подписчика о том, увидят ли люди в ближайшее время новые фильмы о Бэтмене. Режиссер ответил, что всем поклонникам героя в костюме летучей мыши нужно дождаться лета 2021 года. И напомнил читателям о будущем проекте «Отряд самоубийц», что дало подписчикам повод задуматься о кроссовере (слиянии двух историй).

Stories Джеймса Ганна Instagram Джеймса Ганна

«Вы можете ждать Бэтмена в июне 2021 года». И «Отряд самоубийц», в будущем, как вы знаете, будет», — написал режиссер.

Фильм «Отряд самоубийц» от DC начнут снимать в сентябре 2019 года. Интересно, что лента не будет продолжением одноименного фильма 2016 года, но в ней будет задействован тот же актерский состав.

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