Стала известна дата начала съёмок перезагрузки «Отряда самоубийц»

Лос-Анджелес, США, , 09:43 — REGNUM Джеймс Ганн начнет снимать перезагрузку кинокомикса «Отряд самоубийц» в сентябре 2019 года. Об этом 24 июня сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что детали сюжета будущей картины по-прежнему остаются тайной. Самым неясным моментом является то, что согласно заявлениям авторов фильм не будет являться продолжением. При этом в нём будет присутствовать почти та же актерская команда, что и в оригинальной картине 2016 года.

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Напомним, ранее стало известно, что в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна снимется Марго Робби. К актерскому составу картины также присоединился Идрис Эльба.

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