Вторник, 25 Июня 2019 года
09:43:23 МСК

Стала известна дата начала съёмок перезагрузки «Отряда самоубийц»

Культура

В качестве режиссёра будущей картины выступит Джеймс Ганн

Лос-Анджелес, США, 25 июня 2019, 09:43 — REGNUM  Джеймс Ганн начнет снимать перезагрузку кинокомикса «Отряд самоубийц» в сентябре 2019 года. Об этом 24 июня сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что детали сюжета будущей картины по-прежнему остаются тайной. Самым неясным моментом является то, что согласно заявлениям авторов фильм не будет являться продолжением. При этом в нём будет присутствовать почти та же актерская команда, что и в оригинальной картине 2016 года.

Читайте также: Режиссёр «Тор: Рагнарёк» снимет мультфильм про Флэша Гордона

Напомним, ранее стало известно, что в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна снимется Марго Робби. К актерскому составу картины также присоединился Идрис Эльба.

Читайте ранее в этом сюжете: Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали любимый кинокомикс Marvel

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить