Лос-Анджелес, США, , 17:16 — REGNUM

Режиссеры фильма «Мстители: Финал» хотели бы снять фильм о Росомахе. Об этом они рассказали поклонникам в ходе сессии вопросов-ответов на форуме Reddit 7 августа.

Энтони и Джо Руссо спросили, какой фильм о каком супергерое Marvel (из тех, что еще не были созданы во франшизе) они бы хотели снять. На что режиссеры ответили, что им «всегда очень нравился Росомаха». Сейчас неизвестно, будут ли в Marvel экранизировать истории об отряде Людей Икс.

Росомаха — герой франшизы «Люди Икс», права на которую перешли от студии Fox к Disney весной 2019 года. Персонаж дебютировал в комиксах Marvel Comics в 1974 году: он представляется как мужчина-мутант с когтями, выступающими из костяшек пальцев на руках. В серии фильмов «Люди Икс», начатой в 2000 году, роль Росомахи исполнял актер Хью Джекман.

Ранее братья Руссо в ходе сессии вопросов-ответов рассказали, что работают над некой новой франшизой.

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