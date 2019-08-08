Лос-Анджелес, США, , 10:57 — REGNUM

Создатели фильма «Мстители: Финал» работают над новой франшизой. Джо и Энтони Руссо рассказали об этом в рамках сессии вопросов-ответов на форуме Reddit 7 августа.

Когда их спросили, не планируют ли они создать и развить какую-либо новую франшизу, Руссо ответили, что сейчас как раз тайно над ней работают. Однако они не прояснили, о каком проекте идет речь: был ли он анонсирован, или еще нет. Поклонники пытались угадать, над чем ведется работа, но режиссеры не отвечали на эти вопросы.

Сессия вопросов-ответов проводилась в рамках пресс-тура Marvel Studios «Мы любим тебя 3000». Во время сессии создатели фильма «Мстители: Финал» также ответили, сколько времени планировалась смерть супергероя Тони Старка.

Известно, что в настоящее время режиссеры братья Руссо работают над новым фильмом по коллекционной карточной игре «Magic: The Gathering».

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