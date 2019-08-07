Москва, , 08:44 — REGNUM

Музеи Москвы начали меняться по желанию горожан. С начала 2019 года уже реализовано 46 идей москвичей по улучшению качества работы музеев, сообщается на портале мэра столицы.

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В частности, началось применение цифровых технологий в музеях. Переводятся в электронный формат аудио‑ и видеоматериалы выставочных экспозиций.

Созданы QR-коды для экспонатов столичных музеев, YouTube-каналы с обзорами и анонсами музейных событий и акций, Во многих городских музеях введён единый билет на все экспозиции и др.

До конца 221 года в музеях Москвы предполагается воплотит в жизнь ещё 54 идеи горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, самой популярной достопримечательностью Москвы у туристов является Красная площадь и Кремль.

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