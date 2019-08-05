Москва, , 09:25 — REGNUM

Самой популярной достопримечательностью Москвы у туристов является Красная площадь и Кремль. Так считают пользователи «Инстаграма», которые сделали в этих местах более 4,13 млн фото и видео, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Москва стала лидером отечественного туризма в 2018 году

Еже одно популярное место у туристов — ВДНХ, которая вернула себе статус главной выставки страны. Число публикаций в «Инстаграме» превысило 1,9 млн фото. На третьем месте — улица Арбат (более 840 тыс. фото).

В пятерке лидеров: деловой центр «Москва-Сити» в районе Пресненской набережной со смотровой площадкой на 56-м этаже и здание МГУ на Воробьевых горах (около 800 тыс. публикаций).

Также туристам нравятся в Москве такие места, как: парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Царицыно», музей-заповедник русского деревянного зодчества «Коломенское», Большой театр и музей-усадьба «Измайлово».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2010 года турпоток в Москву вырос на 84%. За 2018 год столицу посетили 23,5 млн человек, из которых 5,5 млн — иностранцы.

Читайте также: В 2017 году Москву посетили 21,5 млн туристов — Ростуризм