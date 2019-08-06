Сочи, Краснодарский край, , 15:48 — REGNUM

Российские школьники, победившие на международных олимпиадах, будут получать премии в размере 1 млн рублей. Об этом сегодня, 6 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» в Сочи, передаёт ТАСС.

Дмитрий Пускин. Дополнительные занятия в школе

Читайте также: Главный принцип «Сириуса» — открытость: Путин

В 2019 году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, получат премии президента России.

«За золото победители олимпиад получат 1 млн рублей, за серебро — 500 тыс. рублей, за бронзу — 400 тыс. рублей», — уточнил президент.

Также принято решение с 2020 года расширить программу грантов президента для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности.

Как сообщало, президент РФ Владимир Путин заявил, что центру «Сириус» удалось создать равные возможности и условия для обучения и развития таланта детей со всей России.

Подробнее: Путин: «Сириус» создал все условия развития талантов всех детей