Лос-Анджелес, США, , 13:38 — REGNUM

Суд присяжных США обязал певицу Кэти Пэрри, её сотрудников и музыкальный лейбл Capitol Records выплатить $2,78 млн за плагиат. Об этом 2 августа сообщила газета USA Today.

Соответствующее решение присяжные вынесли 1 августа 2019 года. Отмечается, что Кэти Пэрри выплатит Маркусу Грею (автору песни Joyful Noise, которая легла в основу её хита Dark Horse) $550 тыс. остальную часть из $2,78 млн заплатит Capitol Records.

Напомним, 29 июля 2019 года суд присяжных Лос-Анджелеса решил, что определенные элементы песни Dark Horse её авторы позаимствовали у христианской рэп-песни Joyful Noise, которая вышла в 2009 году.

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Хит Пэрри, ставший стретьим синглом с альбома Prism, в течение четырех недель возглавлял хит-парад Billboard Hot 100 в начале 2014 года. Песня Dark Horse также была номинирована на «Грэмми».

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