Москва, 1 августа 2019, 10:47 — REGNUM
Саратовский автор Пашкет (Павел Петров) заявил, что он не обвинял в плагиате продюсера Максима Фадеева. Соответствующее видео он разместил на своем YouTube-канале 31 июля.
Петров обратил внимание, что целью публикации его ролика было выяснить «при каких обстоятельствах была написана песня «Я просто люблю тебя». «Я никого не обвинял в плагиате», — подчеркнул музыкант.
«А зря не обвинял», — написал в комментариях один из пользователей, другой предложил Павлу «крепиться», а третий отметил, что «это дело так нельзя оставлять».
В конце видео музыкант обратился к продюсерским центрам, размыто описав цель обращения. «Если кого-то заинтересовали мои мелодии…», — сказал Петров.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Максим Фадеев резко ответил на вопрос журналистов о видеоролике Пашкета, в котором тот предложил сравнить композицию «Дни и ночи», написанную в 2012 году с песней «Я просто люблю тебя» певицы MOLLY (Ольга Серябкина). Он предложил им переслушать песни и «перестать позориться».
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