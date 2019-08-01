Москва, , 10:47 — REGNUM

Саратовский автор Пашкет (Павел Петров) заявил, что он не обвинял в плагиате продюсера Максима Фадеева. Соответствующее видео он разместил на своем YouTube-канале 31 июля.

Официальное заявление Павла Петрова для СМИ

Петров обратил внимание, что целью публикации его ролика было выяснить «при каких обстоятельствах была написана песня «Я просто люблю тебя». «Я никого не обвинял в плагиате», — подчеркнул музыкант.

«А зря не обвинял», — написал в комментариях один из пользователей, другой предложил Павлу «крепиться», а третий отметил, что «это дело так нельзя оставлять».

В конце видео музыкант обратился к продюсерским центрам, размыто описав цель обращения. «Если кого-то заинтересовали мои мелодии…», — сказал Петров.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Максим Фадеев резко ответил на вопрос журналистов о видеоролике Пашкета, в котором тот предложил сравнить композицию «Дни и ночи», написанную в 2012 году с песней «Я просто люблю тебя» певицы MOLLY (Ольга Серябкина). Он предложил им переслушать песни и «перестать позориться».

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