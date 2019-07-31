Оттава, , 09:59 — REGNUM

В сеть выложили трейлер предстоящего экшн-триллера «Охота». Ролик был опубликован 30 июля на YouTube-канале Universal Pictures Canada.

В фильме снялись Эмма Робертс (Американская история ужасов), Бетти Гилпин («Блеск»), Джастин Хартли («Мелкая»), Гленн Хоуэртон («Курс биологии») и другие. Снял кратину режиссер Крэйг Зобел («Эксперимент Повиновение»).

Читайте также: Во «Мстителях: Финал» более 200 раз омолаживали и состаривали актёров

Сюжет картины рассказывает о том, как двенадцать незнакомых друг с другом людей просыпаются на поляне в лесу. Они не знают, что с ними случилось и как они попали в это место. Они также не знают, что участвуют в охоте, но не в качестве охотников. Премьера картины состоится 27 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: герои Zомбилэнд 2 устроят вечеринку в Белом доме