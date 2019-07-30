Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM

Продюсер Marvel Studios по визуальным эффектам Джен Андердал поделилась подробностями создания спецэффектов в фильме «Мстители: Финал». По её словам, в картине более 200 фрагментов с цифровым омоложением и состариванием актёров, сообщил The Hollywood Reporter 29 июля.

Над визуальными эффектами в картине работали 14 разных студий. Конкретно изменением возраста актёров занималась студия Lola, ранее работавшая над «Человеком-муравьём» и «Мстителями: Эрой Альтрона». Речь идёт, в частности, о сценах с участием Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего.

Напомним, премьера фильма «Мстители: Финал» состоялась 29 апреля 2019 года. Картина стала самой масштабной и дорогой среди всех работ студии Marvel. «Финалу» удалось собрать более $2,8 млрд и стать самым кассовым фильмом в истории кинематографа.