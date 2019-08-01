Москва, , 02:00 — REGNUM

1 августа 1926 года было завершено строительство стадиона «Юных пионеров». Стадион стал первым специализированным физкультурно-спортивным учреждением и положил начало развитию детско-юношеского спорта в СССР.

На месте стадиона «Юных пионеров» (со стороны Грушевой аллеи) возвели новый ЖК Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стадион «Юных пионеров» Демонстрация по случаю открытия стадиона «Юных пионеров» в Москве. 1934 Стадион «Юных пионеров»

История стадиона началась в конце девятнадцатого века. Сначала на месте будущих «Юных пионеров» проходили различные выставки. Среди них: Ремесленная выставка 1885 года, Французская торгово-промышленная выставка 1891 года, Фабрично-заводская и ремесленная выставка 1914 года.

Но со временем территория стадиона полностью перешла спортсменам. 16 декабря 1895 года здесь был открыт Московский клуб лыжников (самый известный до революции спортивный клуб), а в 1911 на стадионе была построена специализированная футбольная площадка.

А также бизнес-центр «Монарх» Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство нового ЖК уже подходит к завершению Дарья Антонова © ИА REGNUM Новый ЖК премиум класса Дарья Антонова © ИА REGNUM Бизнес-центр «Монарх» Дарья Антонова © ИА REGNUM Параллельно со строительством ЖК, идёт укладка плитки Дарья Антонова © ИА REGNUM Новый бизнес центра стоит вплотную к жилому дому Дарья Антонова © ИА REGNUM Все перекопано Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во время Первой мировой войны арена была заброшена, на её месте лежали сломанные трамваи. О стадионе вспомнили только в 1926 году, когда он достался футбольному клубу «Пищевики»: в апреле начались масштабные работы по восстановлению, а 1 августа он был полностью построен. Арена получила название — «стадион Союза пищевиков имени Томского». Здесь проходили футбольные матчи, за которыми могли наблюдать одновременно 13 тысяч человек.

В 1934 году из-за проведения политики «всё лучшее — детям» Московская партийная организация передала стадион школьникам. Так, арена сменила название на стадион «Юных пионеров» и стала центром развития детского и юношеского спорта.

Конечно же не обошлось без торгового центра Дарья Антонова © ИА REGNUM Рядом с ТЦ также идёт стройка Дарья Антонова © ИА REGNUM В новом жилом квартале не забыли про гостиницу Дарья Антонова © ИА REGNUM

В СЮПе было около 30 спортивных секций: по футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, гимнастике, фигурному катанию, хоккею на льду, хоккею на траве, велоспорту, бегу и так далее.

Здесь работала Татьяна Анатольевна Тарасова, тренировались Ирина Слуцкая, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Марина Климова, Сергей Пономаренко и другие знаменитые спортсмены.

Единственное упоминание о ранее стоящем на этом месте стадионе — центральная трибуна Дарья Антонова © ИА REGNUM Раньше здесь был стадион Дарья Антонова © ИА REGNUM Бывшая трибуна стадиона полуразрушенна Дарья Антонова © ИА REGNUM Какая судьба ждёт трибуну пока не ясно Дарья Антонова © ИА REGNUM С трибуны теперь можно увидеть только дом Дарья Антонова © ИА REGNUM Бывшая центральная трибуна стадиона «Юных пионеров» Дарья Антонова © ИА REGNUM Бывшая центральная трибуна стадиона «Юных пионеров» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, на стадионе часто проводились различные спортивные турниры, например, во время летних Олимпийских игр 1980 года здесь прошли соревнования по хоккею на траве.

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Стадион «Юных пионеров» славился не только спортивными достижениями: по обоим концам ограды стадиона находились мозаичные панно, которые были созданы в 1964 году. На первой мозаике — «Спорт» изображены три спортсмена на беговой дорожке, девочка со скакалкой и две велосипедиста, на второй — «Спорт и дети» были две девочки с гимнастическими обручами и мальчики, играющие в футбол. В 2016 году панно получили статус: «Объект, имеющий признаки объекта культурного наследия».

На этом месте когда-то стадион, теперь это ЖК «Царская площадь» Дарья Антонова © ИА REGNUM Вид с трибуны Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство нового ЖК всё ещё продолжается Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство нового ЖК всё ещё продолжается Дарья Антонова © ИА REGNUM Вид на трибуны с территории ЖК Дарья Антонова © ИА REGNUM То что осталось от трибуны находится в плачевном состоянии Дарья Антонова © ИА REGNUM Трибуна со стороны Ленинградского шоссе Дарья Антонова © ИА REGNUM Трибуна со стороны Ленинградского шоссе Дарья Антонова © ИА REGNUM Трибуна со стороны Ленинградского шоссе Дарья Антонова © ИА REGNUM Трибуна со стороны Ленинградского шоссе Дарья Антонова © ИА REGNUM ЖК «Царская площадь» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на то, что именно со стадиона началась история детско-юношеского спорта в России, в 2015 году было принято решение закрыть стадион. Это решение вызвало недовольства в обществе. Люди подписывали петиции и выступали против решения снести стадион, но это не помогло.

Сейчас на месте стадиона строят жилой комплекс, который будет введён в эксплуатацию в четвёртом квартале 2019 года.