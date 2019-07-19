Москва, , 01:00 — REGNUM

Тридцать девять лет назад, 19 июля 1980 года, состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр в Москве. Это была первая Олимпиада, проведённая на территории Восточной Европы.

Спортивный комплекс «Олимпийский» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Подготовка к играм заняла четыре года. К этому времени в Москве было построено 78 объектов: спортивные сооружения, гостиницы, аэропорты, точки общепита и дороги. Всего на проведение Олимпиады было потрачено 2 миллиарда советских рублей (примерно 400 миллиардов российских рублей), из них 1 миллиард 715 миллионов потрачены на строительство.

В Москве было создано шесть основных олимпийских спортцентров:

На севере — общегородской спортивный центр в районе проспекта Мира; На западе — общегородской спортивный центр в Крылатском; На северо-западе — спортивный центр в районе Ленинградского проспекта; На востоке — спортивный центр в Измайлове; На юге — конноспортивная база в районе Битцевского лесопарка; На юго-западе — «Лужники» и Олимпийская деревня.

Спортивный комплекс «Олимпийский»

С 1 января 2019 года «Олимпийский» закрыт на реконструкцию Екатерина Калаева © ИА REGNUM Реконструкция СК «Олимпийский» Екатерина Калаева © ИА REGNUM После завершения реконструкции в комплексе разместится торговый центр и концертная площадка Екатерина Калаева © ИА REGNUM Реконструкция СК «Олимпийский» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1980

Адрес: Олимпийский проспект, д. 16.

«Олимпийский» был построен на месте стадиона «Буревестник» (1910−1970) и оставался самым большим многофункциональным спортивным объектом до открытия ParisLaDéfenseArena в 2017 году. Комплекс состоит из двух частей:

— крытый стадион, в который входит основная арена, гимнастический зал, зал командных видов спорта, залы хореографии, ледовая площадка и тренажерный зал;

- плавательный бассейн

После Олимпиады на стадионе проходили соревнования по различным видам спорта и музыкальные мероприятия.

Что стало: 1 января 2019 года «Олимпийский» закрыли на реконструкцию. Через два года на месте комплекса будет торговый центр и концертная площадка.

Гостиница «Космос»

Гостиница «Космос» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Фитнес-центр в гостинице Екатерина Калаева © ИА REGNUM Памятник Шарлю де Голлю установлен на одноимённой площади у главного входа в гостиницу «Космос» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построена: 1976—1979

Адрес: Проспект Мира, 150

Гостиница была построена для приема иностранных гостей во время Олимпиады. Над проектом здания совместно работали советские и французские архитекторы, а строительные работы выполняли специалисты из Югославии. После открытия стала одной из четырех советских гостиниц, получившей статус «гостиница международного класса» и категорию «люкс».

Что стало: «Космос» остается самым вместительным отелем страны и входит в Московскую ассоциацию гостиниц. В отеле 1777 номеров.

Крытый велотрек в Крылатском

Крытый велотрек в Крылатском Екатерина Калаева © ИА REGNUM Велотрек был возведен к Олимпийским играм 1980 года Екатерина Калаева © ИА REGNUM На сегодняшний день, трек является одним из самых быстрых в мире Екатерина Калаева © ИА REGNUM Крытый велотрек в Крылатском Екатерина Калаева © ИА REGNUM Крытый велотрек в Крылатском Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1979

Адрес: Крылатская ул., д. 10

В Крылатском было построено несколько сооружений, одним из них стал крытый велотрек. Он стал одним из самых быстрых в мире. Во время Олимпиады на треке установили 13 мировых рекордов.

Что стало: сейчас велотрек посещают любители активного отдыха.

Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах

Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах Екатерина Калаева © ИА REGNUM Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах Екатерина Калаева © ИА REGNUM Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах Екатерина Калаева © ИА REGNUM Кольцевая велотрасса на Крылатских холмах Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построена: 1979

Адрес: Крылатские холмы

Еще один объект в Крылатском — это кольцевая велотрасса. Проехать по трассе не так уж и просто. Специалисты из Европы считают, что, если одолеть дорогу в Крылатском, можно победить в любом соревновании, так как трасса располагается в местности со сложным рельефом: на пути встречаются около ста резких и плавных поворотов.

Что стало: кольцевая велотрасса предназначена для занятий велоспортом в теплое время года.

Гребной канал в Крылатском

Гребной канал в Крылатском Екатерина Калаева © ИА REGNUM В 2011- 2014 годах канал был модернизирован Екатерина Калаева © ИА REGNUM И принял Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ Екатерина Калаева © ИА REGNUM Гребной канал в Крылатском Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1973

Реконструирован: 1980

Адрес: Крылатская ул., д. 2

Канал был построен для проведения чемпионата Европы по академической гребле, а в 1980 его использовали для соревнований по академической гребле и гребле на байдарках.

Что стало: в 2011 — 2014 годах канал был модернизирован и сразу после открытия принял Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Дворец Спорта «Динамо»

Дворец Спорта «Динамо» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Комплекс является домашней ареной клуба «Динамо» и сборной России по волейболу Екатерина Калаева © ИА REGNUM На данный момент здание призвано полуаварийным Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1980 год

Адрес: район Ховрино, улица Лавочкина, д. 32

Дворец Спорта «Динамо» был новаторским для своего времени: здание напоминает поднятые крылья. Во время Олимпиады здесь проходили соревнования по баскетболу и гандболу.

Что стало: в 2013 году здание было признано полуаварийным, но, несмотря на это, комплекс является домашней ареной клуба «Динамо» и сборной России по волейболу.

Центральный стадион «Динамо»

Центральный стадион «Динамо» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Долгое время стадион находился на реконструкции Екатерина Калаева © ИА REGNUM Первый футбольный матч был сыгран 26 мая 2019 года Екатерина Калаева © ИА REGNUM Но частично ремонтные работы все еще продолжаются Екатерина Калаева © ИА REGNUM Стадион «Динамо» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1928

Реконструирован: 1977—1979

Адрес: Ленинградский проспект, 36

Был открыт в 1928 году и оставался главным стадионом страны до открытия «Лужников» в 1956. Здесь проходили Спартакиады, футбольные матчи и другие спортивные соревнования. Во время Олимпиады стадион принял соревнования по футболу.

Что стало: в 2008−2018 годах стадион был на реконструкции. Сейчас «Динамо» является домашней ареной одноименного клуба.

Гостиничный комплекс «Измайлово»

Гостиничный комплекс «Измайлово» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Гостиница продолжает работать Екатерина Калаева © ИА REGNUM Комплекс занесен в книгу рекордов Гинесса, как самая большая гостиница Европы Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1974−1980

Адрес: Измайловское ш., 71, корп. 4, Г-Д

«Измайлово» было построено специально к Олимпийским играм. Гостиничный комплекс состоит из пяти корпусов, символизирующих олимпийские кольца.

Что стало: «Измайлово» продолжает работать, кроме того, комплекс занесен в книгу рекордов Гинесса как самая большая гостиница Европы.

Конно-спортивный комплекс в Битцевском лесу

Конноспортивный комплекс в Битцевском лесу Екатерина Калаева © ИА REGNUM «Битца» — самый большой конноспортивный комплекс в мире Екатерина Калаева © ИА REGNUM Конноспортивный комплекс в Битцевском лесу Екатерина Калаева © ИА REGNUM Состояние комплекса оставляет желать лучшего Екатерина Калаева © ИА REGNUM На здании отваливается штукатурка Екатерина Калаева © ИА REGNUM Крыши текут Екатерина Калаева © ИА REGNUM Конноспортивный комплекс в Битцевском лесу Екатерина Калаева © ИА REGNUM Конноспортивный комплекс в Битцевском лесу Екатерина Калаева © ИА REGNUM Конноспортивный комплекс в Битцевском лесу Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1977

Адрес: Балаклавский пр., 33

«Битца» — самый большой конно-спортивный комплекс в мире. Во время Олимпийских игр в комплексе проводились соревнования по конному спорту и современному пятиборью.

Что стало: сейчас на территории комплекса расположены: два закрытых манежа, стадионы для соревнований по конкуру и выездке, спортивный зал, зимние и летние конюшни, стрелковый тир и теннисные корты. В «Битце» осуществляется подготовка спортсменов по конным видам спорта, и проводятся занятия иппотерапией.

Несмотря на то, что комплекс используется, его состояние оставляет желать лучшего: текут крыши, отваливается штукатурка, в конюшнях и на манежах присутствует грибок, грунты на конкуром стадионе совершенно не пригодны.

Центральный стадион имени В. И. Ленина в Лужниках

Стадион «Лужники» Екатерина Калаева © ИА REGNUM С 2013 по 2017 год стадион был на реконструкции в преддверии чемпионата мира по футболу Екатерина Калаева © ИА REGNUM Стадион «Лужники» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1956

Реконструирован: 1976−1979

Адрес: ул. Лужники, 24

Стадион «Лужники» был построен в рекордные сроки — 450 дней и до 1992 года назывался — «Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина». В 1976—1979 годах спорткомплекс был отремонтирован для проведения Олимпиады. Стадион стал главной ареной летних Олимпийских игр. Именно здесь на церемонии закрытия запустили олимпийского Мишку.

Что стало: с 2013 по 2017 год стадион был на реконструкции в преддверии чемпионата мира по футболу. Здесь прошли игры открытия, три матча группового этапа, один полуфинал и финал Мундиаля. Сейчас арена вмещает 81 тысячу человек и является самым большим стадионом России. Кроме того, это самый вместительный стадион в Восточной Европе, входит в десятку по вместимости стадионов Европы.

Олимпийская деревня

Олимпийская деревня Екатерина Калаева © ИА REGNUM После завершения Олимпийских игр деревня была официально закрыта, в 1981 года в район началось заселение жителей Екатерина Калаева © ИА REGNUM Сейчас на территории действует спортивный комплекс Екатерина Калаева © ИА REGNUM Олимпийская деревня Екатерина Калаева © ИА REGNUM С 2014 по 2017 год в районе была проведена реконструкция Екатерина Калаева © ИА REGNUM Олимпийская деревня Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построена: 1977

Адрес: улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, дом 25.

Жилой микрорайон был построен в преддверии Олимпиады для проживания спортсменов. В деревне находилось 18 жилых корпусов с 3438 квартирами, 8 детских учреждений и 22 строения культурно-бытового и коммунального назначений.

Что стало: после завершения Олимпийских игр деревня была официально закрыта, а через полгода передана городу. Весной 1981 года в район началось заселение жителей. С 2014 по 2017 год в районе была проведена реконструкция.

Дворец спорта «Сокольники»

Дворец спорта «Сокольники» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Дворец спорта «Сокольники» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Сейчас «Сокольники» являются основной базой ХК «Спартак» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Дворец спорта «Сокольники» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Дворец спорта «Сокольники» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Построен: 1956

Реконструирован: 1970-е

Адрес: ул. Сокольнический Вал, 1Б

Сначала на территории дворца находилась только хоккейная коробка. После того, как в 1975 году приняли решение использовать «Сокольники» для проведения Олимпийских игр, под крышу арены встроили пятиэтажное здание. В нем находились тренажерный зал, раздевалки, помещения для тренеров, пресс-центр, буфеты и магазин спортивных товаров. Во время Олимпиады во дворце прошли соревнования по гандболу.

Что стало: сейчас «Сокольники» являются основной базой «Спартака» по хоккею и фигурному катанию. На территории дворца функционируют два теннисных корта, тренировочная хоккейная площадка с искусственным льдом, спортивные площадки для игры в гандбол и мини-футбол, городок общефизической подготовки с комплектом тренажеров и гимнастических снарядов, а также два тренажерных зала и два зала хореографии.