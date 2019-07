Лос-Анджелес, США, , 16:07 — REGNUM

В удаленной сцене фильма «Мстители: Финал» Тони Старк бреет енота Ракету. Видеоролик с вырезанной сценой был опубликован на YouTube-канале портала We Got This Covered 29 июля.

В отрывке члены супергеройского отряда Мстители обсуждают план спасения мира после уничтожения половины живых существ во Вселенной. Халк, Черная вдова, Капитан Америка, енот Ракета, Небула и Роуди смотрят видеозаписи, которые возмущают Ракету. Неожиданно Тони Старк (Роберт Дауни младший) атакует енота электробритвой, проводя ею по загривку персонажа. Все смеются.

Ранее режиссер блокбастера «Мстители: Финал» Джо Руссо рассказал о своем отношении к Тони Старку — по словам кинематографиста, он хотел избавиться от героя еще несколько фильмов назад.

