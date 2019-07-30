Лос-Анджелес, США, , 11:18 — REGNUM

Режиссер Джо Руссо назвал фальшивой цитату о стремлении убить супергероя Железного человека в фильме «Мстители: Финал», которую ему приписывали в сети. Руссо ответил поклонникам в своем микроблоге в Twitter 29 июля, назвав фразу откровенно нелепой.

Ранее в соцсетях появился поддельный скриншот якобы с репликой Руссо из вечернего телешоу, где тот признается, что никогда не любил Тони Старка и считал решение избавиться от него в блокбастере «Мстители: Финал» — правильным. Режиссер не без иронии написал в своём Twitter:

«Чтобы объясниться: эта цитата полностью фальшивая. Это очевидная и совершенно нелепая ложь. Я действительно хотел, чтобы Тони умер в фильме «Первый мститель: Противостояние». Джо Руссо

Он также добавил хештег #killtonystark и отметил аккаунт Роберта Дауни младшего, исполняющего роль Тони Старка в киновселенной Marvel.

https://twitter.com/Russo_Brothers/status/1155934497361125376

Ранее в сеть попала вырезанная сцена из фильма «Мстители: Финал», где все супергерои встают на колени перед погибшим Тони Старком. Фильм «Мстители: Финал» вышел в апреле 2019 года и стал самым кассовым в истории кинематографа.

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