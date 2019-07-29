Нью-Йорк, США, , 15:22 — REGNUM

Потоковый сервис Netflix подписал многолетнее соглашение с продюсерской компанией Brutus Pink, которая основана создателями сериала для взрослых «Большой рот» (Big Mouth). Об этом 29 июля сообщил портал Engadget.

Отмечается, что частью контракта является соглашение о том, что известные аниматоры Ник Кролл, Эндрю Голдберг, Марк Левин, Дженнифер Флэкетт выпустят специально для Netflix ещё три сезона «Большого рта».

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Напомним, ранее с Netflix также заключил соглашение такой известный аниматор, как Мэтт Грёнинг («Симпсоны»). Он снимет для потоковой платформы продолжение своего шоу «Разочарование».

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