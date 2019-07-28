Вашингтон, , 17:51 — REGNUM

Сериал «Рассказ служанки», созданный сервисом Hulu, было решено продлить на четвертый сезон, об этом 27 июля сообщает издание Variety.

Подробности сюжета предстоящего сезона, а также дата его выхода на экраны пока не разглашаются.

Напомним, сериал «Рассказ служанки» был создан по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд. Фильм создан в жанре антиутопия. Действие разворачивается в вымышленном государстве, власть над которым принадлежит религиозным радикалам.

Служанками здесь называют женщин способных производить потомство, что является крайне важным в условиях практически тотального бесплодия у женщин, вызванным экологической катастрофой.

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