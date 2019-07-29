Лос-Анджелес, США, , 13:21 — REGNUM

Продолжение кинокомикса «Веном» кинокомпании Sony может снять актер и режиссер Энди Серкис («Маугли», «Черная пантера», «Планета обезьян»). Об этом 28 июля сообщил портал Hypable.

Издание отмечает, что Рубен Флейшер, выпустивший первую картину, не сможет снимать сиквел из-за того, что он занят в процессе пост-производства картины «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2». Стоит отметить, что Серкис является не единственным претендентом на должность режиссера «Венома 2», в списке также присутствуют Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).

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Напомним, главную роль в картине вновь исполнит актер Том Харди. Ожидается, что премьера второй части «Венома» состоится в октябре 2020 года.

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