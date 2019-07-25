Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM

Актер из сериала «Ривердэйл» Кей Джей Апа во время беседы на прошедшем фестивале Comic-Con признался, что он проходил кастинг на роль Человека-паука. Об этом 25 июля сообщил портал Screen Rant.

Апа отметил: после того, как он сходил на пробы, он понял, что он, скорее всего, он не прошел их. Его коллега по «Ривердейлу» — актриса Камилла Мендес призналась, что она тоже пробовала себя на роль супергероя (неудачно), однако девушка отказалась сообщить, роль какого именно персонажа она пыталась получить.

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Напомним, как ранее сообщил глава Marvel Кевин Файги, Том Холланд быстрее всех в истории студии получил роль в её фильме. Актер узнал о своем назначении в соцсетях, это произошло до того, как Файги позвонил ему.

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