30 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Двухминутные серии и острые темы — вы слышали что-либо о веб-сериалах? Это новый жанр интернет-контента — короткий, емкий и актуальный. Дмитрий Котов, ректор Высшей школы кино «АРКА» (при Высшей школе экономики) рассказал корреспонденту ИА REGNUM на молодежном форуме «Таврида», для чего нужны веб-сериалы и почему они появились.

Алёна Соколова, , 09:54 — REGNUM

Бытует мнение, что клиповое мышление — бич современности. Мы не можем сосредоточиться на длинных текстах или фильмах — отвлекаемся, теряем нить повествования. Возможно, следствие этого — появление веб-сериалов.

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Молодое направление стремительно набирает популярность в России. Крупных проектов в жанре еще немного, да и люди зачастую представляют себе под этим понятием короткометражные ленты. Но приравнивать сериалы и «короткометражки» — некорректно.

Во время проведения смены, посвященной созданию видеоконтента, на молодежном форуме «Таврида 5.0» 27 июля 2019 года корреспондент ИА REGNUM поговорила с Дмитрием Котовым, ректором Высшей школы кино «АРКА» при Высшей школе экономики, кандидатом социологических наук, о том, почему появились веб-сериалы и, главное, — зачем.

Стоит отметить, что веб-сериалы — новый жанр интернет-контента. Во-первых, он развивается благодаря интернет-платформам (вроде таких, как YouTube). Во-вторых, всегда имеет короткий хронометраж — эпизод может длиться от 2 до 10 минут (в то время как обычные телесериалы начинаются с 24 минут). И, как любой сериал, выпускается серией эпизодов. В угоду хронометражу сценаристам приходится зачастую жертвовать экспозицией ленты, сразу завлекая зрителя «открывашкой» — так в кино называют приемы, позволяющие заинтриговать публику в самом начале фильма.

Сложность создания веб-сериалов в том, что создателям необходимо привлечь внимание зрителей с первых 10−15 секунд: в противном случае пользователь просто закроет страницу и уйдет смотреть что-то другое. Однако целевая аудитория таких сериалов в России насчитывает, согласно приведенной на лекции статистике, 84 млн человек. Чаще всего это молодые люди.

Если сравнить веб-сериалы с короткометражными фильмами, то первые, в отличие от вторых, окупаются благодаря рекламе и монетизации просмотров на видеоплатформах. Котов отметил, что веб-сериалы — это хорошая возможность рассказать о себе в том случае, когда у вас нет больших бюджетов, как у телесериала «Игра престолов» или франшизы Marvel (которые сейчас сильно влияют на зарубежные кинотренды).

Режиссер и актер Цитата из фильма «Крайняя смена. Хроники параноика», реж. Никита Тамаров, Андрей Дементьев. 2016. Россия

Алена Соколова: Какие веб-сериалы могут заинтересовать российского зрителя?

Дмитрий Котов: С одной стороны, всегда популярным жанром будет комедия. С другой стороны, если говорить о веб-сериалах, то, наверное, это будет более безбашенная комедия. То, что нельзя показать даже в прокате, и то, что нельзя показать в эфирном телевидении, а в интернете можно оторваться по полной программе. И вот эта безбашенная комедия, мне кажется, удел молодых ребят — только они, не скованные рамками, могут генерировать такие идеи. Это первый момент.

Второй — это социальные темы. Растет новое поколение, которое уже не соглашается с какими-то принципами и устоями предыдущих, старших поколений. Они открыты, путешествуют по миру и смотрят, где, как и что происходит. Это достаточно думающее молодое поколение. И понятно, что у них возникает много вопросов: «почему?», «что происходит?», «что там решается?», «почему мы не можем на это повлиять?». Во всяком случае, это повод молодому поколению высказать свою позицию и заявить о своих социальных и прочих проблемах, которые, на их взгляд, кажутся, с одной стороны, важными, а с другой стороны — нерешаемыми.

Что касается комиксов, то подвижки в этом направлении тоже есть. Мне, например, дико понравился , я считаю, что это очень круто сделано. Главное — понимать, из чего складываются отечественные комиксы.

Дмитрий Котов ведет лекцию на «Тавриде» Алена Соколова © ИА REGNUM

Алена Соколова: У нас были , но они, кажется, не очень удались?

Дмитрий Котов: Да. Потому что когда мы пытаемся копировать один-в-один, то ничего хорошего из этого не получается. А когда мы придумываем свое что-то… Может быть, герои наших комиксов — это богатыри. Может, это колобок и Соловей-разбойник. Нам просто надо найти каких-то актуальных героев, и как только мы поймем, кто — те, кто нравятся молодежи, кто будет интересным и харизматичным… И если это будет не копия, а что-то свое, то это может раскрутиться. Потому что у того же «Майора Грома», на мой взгляд, очень большой потенциал.

Алена Соколова: А почему веб-сериалы в принципе выстрелили?

Дмитрий Котов: Я думаю, что одна из причин, особо актуальных сейчас, заключается в том, что веб-сериалы — единственная возможность молодым ребятам заявить о себе. Потому что пока они получат поддержку, финансирование, пока они получат господдержку дебютного фильма — это тоже очень непросто… А веб-сериалы — иди и завтра снимай, показывай, на что способен, делай за три копейки. Но если ты делаешь это талантливо, интересно, то этот продукт, сделанный с минимальным бюджетом, будет замечен. Потому что главное — креатив, история, горячее желание. Если желание есть, то ты и с маленьким бюджетом сможешь придумать историю, которая, как вирусный ролик, захватит весь интернет, и ты потом через краудфандинг соберешь какие-то деньги, либо инвесторы сами к тебе придут. Если говорить о молодом поколении — оно не хочет ждать. Оно хочет всё делать быстрее. Эти люди не будут ждать 10−15 лет, пока им выделят какие-то деньги, а хочет делать это прямо сейчас.

Видеокамера (cc) knelstrom

Алена Соколова: Нет ли опасений по поводу того, что веб-сериалов станет слишком много?

Дмитрий Котов: А это и не страшно. С одной стороны, то, что веб-сериалов будет много, значит, что возникнет здоровая конкуренция. С другой стороны — все реальные люди, участники процесса, будут объединяться. То есть будут понимать — «да, я могу и в одиночку сделать всё, но втроем мы сделаем это круче. А вдесятером — еще круче». И постепенно люди будут объединяться в команды, в те же продакшн-компании, только новые — которые будут не на основе какого-то крупного бизнеса объединяться, а которые будут снизу выросли вокруг какого-то интереса, какого-то ядра, идеи. А дальше начали агитировать, придумывать, где искать деньги, как подтянуть инвесторов, кому предложить идею и так далее.

Алена Соколова: Какие-то конкретные команды уже можете отметить у нас, в России?

Дмитрий Котов: Ну да, наших студентов и выпускников — Высшей школы кино «Арка» (при Высшей школе экономики). Они уже во время учебы начинают что-то делать и объединяться. Еще появляются очень творческие команды — мне, например, очень нравится «Дикий Digital», которые делают очень интересные вещи. Мне кажется, хорошая команда образовалась вокруг сериала «Бар на грудь» — они сейчас новые проекты разрабатывают.

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Лекция о молодежных веб-сериалах прошла в рамках работы одноименной школы на форуме «Таврида 5.0». Ранее руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин рассказал о проблемах отечественных творческих проектов.

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