Показаны первые кадры российского интерактивного сериала «Digital Доктор»

Москва, , 14:07 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер интерактивного сериала «Digital Доктор». Ролик был опубликован 22 апреля на YouTube-канале «Дикий Digital».

Фильм расскажет о том, как гений-бродяга Digital Доктор будет бороться с digital-болезнями, которые стали новым бичом технологического мира. Создатели позиционируют шоу как первый интерактивный сериал-комикс в жанре фэнтези.

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Напомним, премьера сериала запланирована на 25 апреля 2019 года. В основу «Digital Доктор» лег комикс, выпущенный студией Дикий Digital. Она анонсировала его в октябре 2018 года на Comic Con Russia.

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