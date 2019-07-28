Судак, Крым, , 02:16 — REGNUM

Проблема современного российского творчества заключается в плохой подаче хороших идей. Об этом заявил руководитель форума «Таврида» Сергей Першин журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Першин отметил, что важно уделять время творческим людям, потому что они — визионеры. По словам руководителя, государство понимает, что сотрудничество с визионерами — полезно. Именно из трудов мыслителей рождаются открытия и мы получаем картину будущего.

Сергей Першин, глава форума «Таврида» «Молодые люди поколения Z очень заточены под творческую реализацию. Это второе место по популярности после научной среды. Эти люди, что приезжают, после 5−7 лет формируют смыслы для мира. Это то, ради чего мы всем этим занимаемся».

На пресс-встрече глава «Тавриды» также отметил, что проблема российского творчества — плохая подача хороших идей.

Сергей Першин, глава «Тавриды» «Мое мнение таково: мы очень плохо упаковываем то, что делаем. Я не адепт пластиковых мероприятий. Мы столько всего делаем в России, но не умеем упаковывать созданное. Этому мы учимся здесь».

На встрече также отметили, что «Таврида» в первую очередь даёт возможность, а воспользоваться ею или нет — решают сами люди. По мнению экспертов форума, есть ленивые люди, которые приезжают отдыхать на море, а есть те, кому «постоянно все везде нужно». Они вырастают в экспертов, получая, кроме опыта, грантовую поддержку и связи, а после форума — сами становятся экспертами. Это помогает оставаться в профессии — поддержка окружающих имеет мотивирующий эффект.

Ранее в рамках работы молодежного форума «Таврида» Сергей Першин рассказал о развитии одноименного арт-кластера.

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