Лос-Анджелес, США, , 17:15 — REGNUM

В четвертой фазе кинематографической вселенной Marvel появится один из самых сильных и неудобных злодеев — Таскмастер. На это 25 июля обратило внимание издание Innovation & Tech Today.

Прозвище этого суперзлодея можно перевести как «Надсмотрщик» — он обладает фотографической памятью и невероятной реакцией, что позволяет ему копировать стили боя супергероев. Таким образом, он фактически способен красть способности некоторых супергероев (например, меткость Соколиного Глаза) и предугадывать их атаки.

Ожидается, что впервые Таскмастер появится в фильме «Черная Вдова». Издание отмечает, что поскольку Наташа Романова (Скарлетт Йоханссон) сама является опытным бойцом, её столкновение с этим персонажем может быть весьма зрелищным.

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Ранее режиссер Джеймс Ганн сообщил, что фильм «Стражи галактики 3» начнут снимать после четвертой части «Тора». При этом осталось неясным, появятся ли члены известной космической команды в новом фильме про бога грома.

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