Лос-Анджелес, США, , 10:41 — REGNUM

Кинокомикс «Человек-паук: Вдали от дома» с Томом Холландом в главной роли уже собрал в мировом прокате больше $1 млрд. Об этом 25 июля сообщил портал Deadline.

Стоит отметить, что это единственный фильм про Человека-паука от Marvel, показатели кассовых сборов которого достигли подобной отметки. Сегодня в США картина собрала уже около $333 млн, а за пределами домашнего кинорынка — около $672 млн. Бюджет картины составил $160 млн.

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Напомним, снял картину режиссер Джон Уоттс, который работал над созданием фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Первая часть обновленной франшизы при бюджете $175 млн. cобрала в мире около $880 млн.

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