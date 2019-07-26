Москва, , 12:22 — REGNUM

Режиссер Константин Богомолов приступил к съемкам картины «Хороший человек» про так называемого «ангарского маньяка». Об этом 25 июля сообщил портал «Вокруг ТВ».

Фильм расскажет историю бывшего сотрудника правоохранительных органов Михаила Попкова, который на протяжении многих лет убивал женщин в Иркутской области. Его арестовали в 2012 году, в 2015-м суд приговорил маньяка к пожизненному заключению, а в 2017 году, после того как стало известно о более чем 50 других его убийствах, Попков получил пожизненный срок второй раз.

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Зрители знают Константина Богомолова по его работе над фильмами «Настя», «Год, когда я не родился» и «Содержанки». Он является художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

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