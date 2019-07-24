Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM

Актер Уэсли Снайпс попросил фанатов Marvel не переживать из-за будущего ремейка фильма «Блэйд». Бывший исполнитель главной роли в фильмах оригинальной франшизы считает, что зрителям нужно просто расслабиться, сообщило издание The Hollywood Reporter 23 июля.

Снайпс добавил, что происходящие сейчас в студии Marvel события — обычный элемент бизнеса развлечений, он также поздравил коллегу Махершала Али с новой ролью.

Уэсли Снайпс исполнял роль охотника на вампиров Блэйда в одноименной серии фильмов с 1998 года, и «Блэйд» стал первым блокбастером о супергероях от Marvel, достигшим коммерческого успеха.

Снайпс часто повторял, что хотел бы поучаствовать в киновселенной Marvel, однако на минувшем фестивале Comic Con в Сан-Диего (США) глава киностудии Кевин Файги сообщил, что в перезапуске культовой франшизы главную роль исполнит Махершала Али («Зеленая книга»).

https://twitter.com/Marvel/status/1152756106772516864

Новый фильм «Блэйд» будет включен в киновселенную Marvel, он войдет в ее пятую фазу, то есть выйдет на экраны не раньше 2022 года. Оригинальный сценарий рассказывает историю получеловека-полувампира, который мстит за смерть своей матери, погибшей от укусов нежити.

Ранее Кевин Файги рассказал о графике премьер четвертой фазы киновселенной, в которую вошли сольные фильмы о Черной вдове, Торе и Докторе Стрэндже.

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