Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM

Режиссер Алексей Учитель и студия «Рок» официально объявили о начале съемок картины «47», которая расскажет о событиях, произошедших после смерти культового музыканта Виктора Цоя. Об этом 22 июля ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании «Экспоконтент».

В производстве фильма также примет участие латвийская латвийская студия Mistrus Media. Съемки пройдут в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. Финальная версия сценария принадлежит писателю Савве Минаеву, изначально над ним ещё десять лет назад начали работать Алексей Учитель и драматург Александр Гоноровский.

В фильме снимутся Евгений Цыганов, Надежда Калеганова, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Илья Дель, а также известные латвийские актеры Инга Тропа и Артурс Скрастыньш.

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Напомним, сюжет будущей картины расскажет о том, как водитель, ставший участником ДТП, в котором погиб Виктор Цой, поведет автобус с телом музыканта из Латвии в Ленинград. Алексей Учитель ранее отметил, что в фильме будут показаны вымышленные события, а Цой появится на экране лишь в конце, когда будут продемонстрированы кадры документального фильма «Рок», выпущенного режиссером в 1987 году.

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