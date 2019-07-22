Москва, , 08:02 — REGNUM

Американская рок-группа Metallica 21 июля спела на стадионе «Лужники» в Москве культовую песню Виктора Цоя «Группа крови». Запись их исполнения была опубликована одним из зрителей в Instagram.

Выступление группы Metallica (cc) Mark Wainwright

Зал взорвался овациями, когда лидер группы Metallica Джеймс Хэтфилд начал исполнять песню Цоя. А когда басист Роберт Трухильо начал петь песню на русском языке, то зрители запели вместе с ним.

Стоит отметить, что американская рок-группа часто, когда приезжает с концертом в другие страны, исполняет местные культовые песни.

Напомним, Metallica за сорок лет существования группы уже в пятый раз посещает Россию.

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