Лос-Анджелес, США, , 09:30 — REGNUM

Телеканал ABC в 2020 году перестанет показывать сериал Marvel «Агенты «Щ.И.Т.», седьмой сезон шоу станет последним. Об этом 18 июля сообщил портал The Wrap.

Исполнительный продюсер и глава Marvel Television Джозеф Лоуб признался в интервью журналистам, что ему будет нелегко попрощаться с флагманским сериалом компании. Он поблагодарил фанатов за их поддержку и заявил, что создатели шоу хотят закончить его «на высокой ноте».

Читайте также: Близится новый Рагнарек: Тайка Вайтити снимет для Marvel фильм «Тор 4»

Напомним, первый эпизод сериала вышел в эфир в сентябре 2013 года. Сейчас телеканала ABC показывает уже шестой сезон шоу, в основу которого легли комиксы о вымышленной секретной организации правительства США, имеющей дело с людьми, обладающими сверхспособностями.

Читайте ранее в этом сюжете: Робот и люди: шоураннер «Мира Дикого запада» рассказал о третьем сезоне шоу