Лос-Анджелес, США, , 21:29 — REGNUM

Режиссером будущего фильма Marvel «Тор 4» станет Тайка Вайтити. Ради работы над фильмом кинематографисту придется остановить съемки экранизации манги «Акира». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 16 июля.

Вайтити снова вступил на пост режиссера Marvel, после успешного дебюта в киновселенной с предыдущей частью истории о скандинавском боге грома «Тор 3: Мой Рагнарек» (2017). Режиссера неоднократно хвалили за чувство юмора и оригинальный подход к скандинавской мифологии в этом фильме. На сайте международного кинорейтинга Rotten Tomatoes картина получила оценку 93 балла из 100. Предполагается, что роль главного героя в четвертой части франшизы снова исполнит Крис Хэмсворт.

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Тайке Вайтити придется заморозить съемочный процесс своего другого проекта: экранизации манги «Акира». По ней уже был снят полнометражный аниме-фильм в 1988 году, но Вайтити работал над ремейком картины, который должен был быть выпущен в 2021 году. Однако съемки «Акиры» и «Тор 4» пересекаются во времени, и режиссер вынужден перенести релиз аниме на неопределенный срок.

Недавно режиссер Тайки Вайтити снялся в музыкальном клипе другого актера Marvel, Джереми Реннера, исполнившего роль супергероя Клинта Бартона по прозвищу Соколиный глаз.

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