Лос-Анджелес, США, , 08:09 — REGNUM

В сеть выложили новый трейлер предстоящего фильма «Лучший стрелок 2» (Top Gun: Maverick). Ролик 18 июля представил Том Круз на фестивале Comic Con в Сан-Диего (Калифорния, США).

Появление актера на форуме вызвало бурную реакцию фанатов. Трейлер продолжения культового фильма 1986 года показывает захватывающие кадры и великолепные спецэффекты.

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Российская премьера «Лучший стрелок 2» (Top Gun: Maverick) запланирована на 25 июня 2020 года. В качестве режиссера выступил Джозеф Косински («Обливион», «Трон: Наследие»).

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