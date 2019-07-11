Бишкек, , 13:20 — REGNUM

В Киргизском национальном музее изобразительных искусств им. Айтиева в ходе проверки обнаружены две поддельные картины — «Сон» художника Андрея Мыльникова и «Ольга» Евсея Моисеенко, пишет «24.kg».

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Специальная комиссия проверила более 250 картин и при простом визуальном сличении имевшихся изображений зафиксировала факт подмены музейных экспонатов специально изготовленными копиями.

Отмечается, что рыночная стоимость исчезнувших картин «могла быть высокой».

ИА REGNUM напоминает, что прежний директор Киргизском музея изобразительных искусств Юристанбек Шыгаев был уволен 28 мая 2019 года. Поводом для этого стал скандал, связанный с тем тем, что Шыгаев вынес из хранилища музея картины Николая Сверчкова «Лошадь с собакой» и Николая Ге «Портрет Бакунина», впоследствии вернув поврежденными.

Вместо него новым директором музея в середине июня 2019 года министерство культуры, информации и туризма Киргизии назначило Миру Джангарачеву, ранее работавшую менеджером программы ПРООН по социальным вопросам.

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