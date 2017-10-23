Из музеев Киргизии пропали более 500 экспонатов

Бишкек, , 19:10 — REGNUM Пятилетняя инвентаризация в крупнейших государственных музеях Киргизии показала, что из их фондов пропали 503 экспоната из-за отсутствия надлежащего контроля, заявили в секретариате Совета безопасности республики, 23 октября сообщает агентство «24».

По результатам проверки рабочая группа по контролю за реализацией антикоррупционной политики Совета безопасности рекомендовала правительству Киргизии провести функциональный анализ деятельности министерства.

В министерстве было выявлено 26 коррупционных рисков, которые в основном связаны с отсутствием четкой нормативно-правовой базы, которое размывает полномочия сотрудников министерства и создает условия для проявления коррупции.

К числу коррупционных рисков относится приватизация государственной собственности и сдача ее в аренду для увеселительных и развлекательных заведений, что запрещено законодательством Киргизии.

В Минкультуры также выявлены финансовые нарушения, связанные с необоснованным списанием средств, госзакупками, присвоением средств, поступающим от арены помещений.

Отмечается, что в министерстве не были приняты меры по выявлению виновных после обнаружения пропажи, а материалы не были переданы в правоохранительные органы. Приказы министра культуры остались неисполненными.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял отставку министра культуры, информации и туризма Алтынбека Максутова. Новым министром в сентябре 2016 года стал Тугелбай Казаков.

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