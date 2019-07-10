Лос-Анджелес, США, , 13:05 — REGNUM

Бейонсе выложила в сеть новую песню Spirit, которая станет саундтреком к будущему фильму «Король Лев». Ролик был опубликован 9 июля на официальном YouTube-канале певицы.

СМИ сообщили, что релиз полного саундтрека фильма появится в день его премьеры. Над созданием композиции также работали музыканты Labrinth и Ilya.

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Напомним, Бейонсе подарила свой голос одному из персонажей будущего фильма — львице Нале, являющейся подругой Симбы. Премьера «Короля Льва» в России состоится 18 октября 2019 года.

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