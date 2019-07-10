Лондон, , 11:46 — REGNUM

Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, для чего был снят блокбастер «Человек-паук: вдали от дома» и почему он был выпущен вскоре после фильма «Мстители: Финал». Интервью с главой Marvel Studio было опубликовано на портале ComicBook 9 июля.

На вопрос журналистов о том, почему Файги после «Финала» было важно вернуться к сольным проектам для супергероев, тот ответил, что это было своеобразным продолжением эксперимента, попыткой узнать, что нравится людям. Продюсер отметил, что изначально его волновало, заинтересует ли людей действие, в котором соберутся несколько супергероев. Зрителей это заинтересовало. Позже Файги решил выяснить, что будет, если вернуться обратно к одному герою: будет ли это снова интересно? И это вновь оказалось интересным для публики.

Кевин Файги, продюсер и руководитель Marvel Studio «Это действительно всегда было формулой, которая, конечно, не лично наша формула. Это формула комикса. Комикс встраивает отдельные проблемы в большое общее событие, а затем наблюдает, как герои разъединяются и ведут себя лично. Это весело».

Файги также добавил, что при работе с фильмом «Человек-паук: вдали от дома» команда столкнулась с проблемами пиар-кампании фильма, поскольку он выходил практически сразу после «Мстители: Финал», в котором объяснялось, как Человек-паук вернется к жизни после гибели в предыдущем кинокомиксе Marvel «Мстители: Война бесконечности». То есть зрители не знали о судьбе героя и считали его погибшим, но должны были как-то реагировать на сольный фильм о Человеке-пауке.

Кевин Файги, продюсер и руководитель Marvek Studio «В трейлере мы продемонстрировали, что Человек-паук отправляется в путешествие по Европе. И мы бы сказали: «Это происходит летом», но мы просто не будем говорить, какое лето». Потому что люди спрашивают: «Разве он не исчез?»

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» был выпущен в мировой прокат 2 июля 2019 года. В первые выходные блокбастер собрал в прокате больше 300 млн долларов.

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Сюжет фильма является прямым продолжением предыдущей ленты «Мстители: Финал»: после победы над титаном Таносом школьник Питер Паркер (Том Холланд) отправляется на каникулы с одноклассниками, но вынужден спасать мир от очередной угрозы человечеству.

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