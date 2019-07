Улан-Удэ, , 10:36 — REGNUM

В Бурятии готовятся к очередному, 11-му по счету музыкальному фестивалю «Голос кочевников». Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства республики, здесь выступят более 30 коллективов из Китая, Индии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России.

Фестиваль состоится 12−14 июля в местности Ацагат, в 50 км от столицы республики, Улан-Удэ.

«В этом году мы отказались от того, чтобы кого-то называть хедлайнерами фестиваля. В лайнапе около тридцати групп, и каждый слушатель найдет что-то для себя. Кто-то ждет музыкантов из Монголии, кто-то — из Грузии. Для кого-то попасть на концерт «Мельницы» или Найка Борзова — мечта детства, а кто-то рад открывать для себя новые имена и незнакомые жанры. Наш фестиваль — это свободное музыкальное пространство, и мы не хотим ограничивать в выборе своих слушателей», — сообщила арт-директор фестиваля Наталья Уланова.

На фестивале «Голос кочевников» одновременно будут работать две сцены. В первый день, 12 июля, на большую сцену выйдут Animal Divers (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай), URNA (Внутренняя Монголия — Германия), RecОn (Монголия), «Алтын Туу» (Алтай), DASHIMA (Бурятия), ИГРО (Бурятия).

Во второй день выступят Se So Neon (Южная Корея), «Мельница» (Москва), Kurjan and Two Siberians (Индия/Россия), Shara (Грузия), LudiStelo (Корея), Turan (Казахстан), Akdan Gwangchil (Корея), UulUs Band (Монголия), SHONO (Иркутск).

В заключительный день фестиваля на большую сцену выйдут Найк Борзов (Москва), The Retuses (Москва), REDLINE (Монголия), «Nеизвестный исполнитель» (Иркутск), «Дари» (Бурятия), «Сезон Doждей» (Бурятия).

На малой сцене, по словам организаторов, свое творчество представят улан-удэнские музыканты, а артисты Молодежного драматического театра Улан-Удэ покажут спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи».

Как сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль «Голос кочевников» стал одним из крупнейших фестивалей worldmusic к востоку от Урала. Он проводится ежегодно с 2009 года. За это время в нём приняли участие коллективы из 50 стран. В 2017 году глава республики Алексей Цыденов заявил, что фестиваль должен стать местом, куда люди смогли бы приехать с семьями.

