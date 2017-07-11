Бурятия услышит «Голос кочевников»

Улан-Удэ, , 06:23 — REGNUM В Бурятии 14−15 июля пройдёт IX международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Как обещают организаторы, в этом году на фестивале прозвучат выступления музыкантов из Бразилии, Мали, Испании, Кореи, Монголии, Башкирии, Якутии, Украины, Москвы и Бурятии.

Впервые Бурятию посетит известная группа в направлении восточно-азиатского андеграунда Jambinai. Бурятию будут представлять рэпер Хатхур Зу, Бадма-Ханда Аюшеева и Namgar.

Часть мероприятий пройдёт в стенах Бурятской филармонии, где публика сможет ознакомиться со специальной программой «Голос кочевникOFF». 11 июля на сцене филармонии гости фестиваля увидят, как бурятские народные песни взаимодействуют с электроникой и современными визуальными эффектами.

Напомним, международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» проходит в Бурятии с 2009 года. Как сообщили ИА REGNUM в Бурятской государственной филармонии, в основе концепции фестиваля заложена идея этнофутуризма, то есть особое отношение к этническому многообразию культуры, обращенное не в прошлое, а в будущее. Этнофутуризм — это слияние этнического материала с современным мировосприятием. Национальная культура с точки зрения этнофутуризма рассматривается как динамичная и меняющаяся во времени. И в этом контексте «кочевники» — это символ динамики, движения и свободы.

«Фестиваль — это диалог культур, а не показательное костюмированное фольклорное представление. Этим объясняется принцип отбора музыкальных коллективов — участников фестиваля. Это профессиональные музыканты высокого уровня, которые на основе народной музыки создают современное музыкальное искусство. Фестиваль «Голос кочевников» призван открыть новое пространство общения, новое измерение, на перекрестке городской культуры и национальных традиций», — объяснили в филармонии.

По данным организаторов, география участников с каждым годом расширяется. За восьмилетнюю историю фестиваля в нём приняли участие коллективы из Бурятии, Тувы, Китая, Монголии, Украины, Венгрии, Норвегии, США, Японии, Бельгии, Бразилии, Франции и так далее.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов отметил, что республике необходимо развивать событийный туризм, и фестиваль «Голос кочевников» может стать одним из центров притяжения туристов.

«Бурятия славится не только озером Байкал. У нас есть, что предложить иностранным гостям, в том числе и музыкальный фестиваль «Голос Кочевников». Необходимо развивать событийный туризм. Так, помимо традиционных маршрутов и посещения знаковых мест, мы должны создать новые маршруты, в том числе и связанные с музыкой», — подчёркивал ранее Алексей Цыденов на встрече с организаторами музыкального фестиваля.